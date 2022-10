Il Cavaliere Oscuro: annullata una proiezione a Hong Kong, il governo smentisce le motivazioni politiche

L’organizzatore di una proiezione del film di Batman di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro, ha annullato una proiezione del film dopo una comunicazione da parte delle autorità di Hong Kong.

Se in un primo momento si credeva che la richiesta fosse avvenuta per questioni politiche, visti gli argomenti “sensibili” del film, il governo ha diramato un comunicato per chiarire la vera natura dei fatti, giudicando le notizie “prive di fondamento e false“.

Il motivo, a quanto pare, è che il film sarebbe stato troppo violento per ottenere il via libera per una proiezione all’aperto. La pellicola di Nolan era stata classificata come IIB a causa del livello di violenza presente, un visto censura che corrisponde al divieto ai minori. Film con questo visto non possono essere proiettati all’aperto a Hong Kong per legge, così l’organizzatore ha annunciato di aver scelto un altro film: Iron Man.

Il cinecomic con Christian Bale fu in parte in girato a Hong Kong in 2007 e fu distribuito al cinema nel 2008, mentre fu bandito nel resto della Cina perché “contenente insulti anti-cinesi e perché alludeva alla corruzione della polizia in Cina“.

