Qual è il film dipiù apprezzato dallo stesso, o meglio, da? L’attore che ha vestito i panni del personaggio creato da J.K.Rowling negli otto film che la Warner Bros ha tratto dai sette libri della saga di Harry Potter ne ha parlato nel classico video dell’edizione americana di Wired (eccolo su YouTube ) in cui gli ospiti rispondono alle domande che, su di loro, vengono più volte fatte sul web.

Nel video, Daniel Radcliffe spiega:

È il quinto, che non viene citato così spesso come il preferito dalla gente. Ma io ho avuto la possibilità di lavorare un po’ con Gary Oldman in un momento della mia vita in cui ero un po’ più grandicello e capace di apprezzare ancor più la cosa. Però da guardare, è, con tutta probabilità, quello che mi piace di meno.

Insomma, la prima pellicola del franchise con David Yates dietro alla macchina da presa è allo stesso tempo, quella che Daniel Radcliffe ama di più, come esperienza artistica, ma quella che riguarda meno volentieri.

Qualche settimana fa, durante un’apparizione allo show di Stephen Colbert Radcliffe ha parlato della sua esperienza nel franchise, rivelando anche quale grande attore ha effettivamente catalizzato la sua attenzione per la prima volta sul set: Gary Oldman.

Adesso sono più consapevole rispetto a quando avevo nove o dieci anni. In quel momento non rimanevo molto colpito da quelle persone. La persona da cui ricordo fui attratto per la prima volta fu Gary Oldman perché ero in quell’età in cui ero più consapevole di chi fosse e più consapevole del suo lavoro, tanto da prendere sul serio anche il mio lavoro in termini recitativi [..].