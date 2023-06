È Elemental a guidare la classifica italiana venerdì: il film d’animazione incassa altri 271 mila euro portandosi a 787 mila euro in tre giorni. Al secondo posto sfiora i 100 mila euro The Flash, che sale a 1.7 milioni di euro complessivi, mentre chiude il podio Spider-Man: Across the Spider-Verse, con praticamente la stessa cifra e un totale di 5.6 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo Fidanzata in affitto, che incassa 55 mila euro salendo a 125 mila euro complessivi. Chiude la top-five Transformers: il risveglio, con 40 mila euro e un totale di 2.3 milioni di euro.

LEGGI – La recensione di Fidanzata in affitto

INCASSI ITALIA 23 GIUGNO 2023

ELEMENTAL – € 271.084 / Totale: € 787.293 THE FLASH – € 98.887 / Totale: € 1.758.617 SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – € 60.747 / Totale: € 5.590.171 FIDANZATA IN AFFITTO (NO HARD FEELINGS) – € 55.507 / Totale: € 125.878 TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO – € 40.524 / Totale: € 2.329.386 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) – € 33.904 / Totale: € 11.484.390 UN MATRIMONIO MOSTRUOSO – € 15.944 / Totale: € 42.439 RAPITO – € 13.094 / Totale: € 1.541.030 EMILY – € 12.939 / Totale: € 78.456 FAST X – € 10.134 / Totale: € 11.725.213

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate