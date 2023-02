Indiana Jones 5: il budget del film sfiora i 300 milioni di dollari

Qualche ora fa abbiamo visto lo spot del Super Bowl di Indiana Jones 5 – il cui titolo ufficiale lo ricordiamo è Indiana Jones e la ruota del destino. Se ve lo siete perso, lo trovate in questa pagina.

C’è inevitabilmente molta attesa per questa nuova iterazione della popolare saga targata Lucasfilm con Harrison Ford che arriverà nelle sale alla fine di giugno, a quindici anni di distanza dall’uscita nei cinema di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Contrariamente agli altri capitoli, Indiana Jones 5 non è diretto da Steven Spielberg, bensì da James Mangold, l’acclamato regista di Walk the line e Logan – The Wolverine. In un pezzo di Forbes dedicato alla diffusione dei dati fiscali dell’ultimo trimestre del 2022 della Disney, viene segnalato che il lungometraggio ha un budget letteralmente colossale. Per produrre Indiana JOnes 5, la Casa di Topolino ha speso quasi 300 milioni di dollari, 293,91 per l’esattezza. Il regno del teschio di cristallo ne era costati 185 (il dato, chiaramente, non è aggiornato all’inflazione).

Ai 293 milioni di dollari di budget vanno anche aggiunti quelli che poi verranno approntati per la P&A che faranno lievitare ulteriormente i costi e, di conseguenza, il punto di pareggio.

Nel cast d’Indiana Jones 5, diretto da James Mangold, troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

