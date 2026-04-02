Daredevil: Born Again, la seconda stagione rivela dove si trova un personaggio cruciale (dopo anni di silenzio)

Pubblicazione: 02 aprile alle 08:00

La seconda stagione di Daredevil Born Again continua a tessere connessioni sempre più strette con il passato, e lo fa rispondendo a una domanda che molti fan si stavano ponendo dall'inizio della nuova serie Disney Plus. Dove si trova Sister Maggie Grace, la madre biologica di Matt Murdock, interpretata da Joanne Whalley? La risposta arriva nell'episodio 2 della seconda stagione, in una scena che non solo chiude un cerchio narrativo, ma apre interessanti possibilità per il futuro della serie.



Quando Wilson Bethel nei panni di Bullseye fa il suo ingresso nella chiesa, chiede al sacerdote notizie proprio di Sister Maggie. La risposta è secca e cristallina: la suora si trova in anno sabbatico a Roma. Una spiegazione semplice, ma narrativamente perfetta per giustificare la sua assenza in un momento critico per Matt Murdock e per tutta New York City.



La scelta di allontanare temporaneamente il personaggio ha un senso profondo se si considerano gli eventi che stanno sconvolgendo la città. Con Wilson Fisk insediato come sindaco e la sua Anti-Vigilante Task Force che dà la caccia ai vigilanti mascherati, Matt Murdock si trova in una situazione disperata. Dopo gli eventi di The Defenders, era stata proprio Sister Maggie a prendersi cura di lui, quando il supereroe giaceva ferito e presumibilmente morto. Sarebbe stato naturale pensare che Matt potesse rivolgersi nuovamente a lei in questo momento di crisi.

Tuttavia, la decisione creativa di tenerla lontana da New York durante questa tempesta non è casuale. Con le strade della città pattugliate da una forza di polizia brutale e ogni angolo sotto il controllo di Fisk, il ritorno di Sister Maggie avrebbe rappresentato non solo un rischio per lei, ma anche una complicazione narrativa che avrebbe distolto l'attenzione dalla lotta centrale tra Daredevil e il Kingpin.



Marvel ha scelto di rilasciare insieme gli episodi 2 e 3 della seconda stagione, e questa rivelazione arriva proprio all'inizio del secondo episodio. Non è un dettaglio buttato lì per caso, ma una risposta consapevole a una domanda implicita del pubblico. I creatori della serie sanno che i fan hanno memoria lunga, soprattutto quando si tratta di personaggi emotivamente significativi come la madre di Matt.



La menzione di Roma non è solo una spiegazione logistica. Gli anni sabbatici sono pratiche comuni nella vita religiosa, momenti di riflessione e rinnovamento spirituale che le suore intraprendono lontano dal loro ambiente abituale. Per Sister Maggie, che ha già affrontato le complessità del suo rapporto con Matt e le conseguenze della sua doppia vita, questo periodo potrebbe rappresentare una necessaria pausa prima di tornare a confrontarsi con la realtà di un figlio che continua a mettere in pericolo la propria vita.

Ma la vera domanda che sorge spontanea è: rivedremo Sister Maggie nell'MCU? Le possibilità ci sono, eccome. Dario Scardapane e il suo team creativo hanno dichiarato che la seconda stagione vedrà la conclusione dell'arco narrativo dedicato a Mayor Fisk, il sindaco Fisk. Questo significa che la terza stagione, già confermata, potrebbe ambientarsi mesi o addirittura oltre un anno dopo questi eventi, un lasso di tempo perfetto per far coincidere il ritorno di Sister Maggie dalla sua esperienza romana.



Considerando le perdite che Matt sta affrontando – la distruzione della sua vita da avvocato, la perdita di Foggy Nelson come partner, l'isolamento crescente – il supporto materno potrebbe diventare cruciale nelle stagioni future. Il personaggio di Sister Maggie porta con sé un bagaglio emotivo complesso: il senso di colpa per aver abbandonato Matt da bambino, il desiderio di redenzione attraverso la fede, la lotta interiore tra l'amore materno e i voti religiosi.



La decisione di tenerla a Roma per ora non è quindi una cancellazione del personaggio, ma una mossa strategica di scrittura. Marvel sta giocando la carta della pazienza, costruendo tensioni narrative che potranno essere sciolte con maggiore impatto emotivo quando il momento sarà quello giusto. Con Fisk ancora al potere e la situazione di New York che peggiora episodio dopo episodio, il ritorno di Sister Maggie in una città finalmente liberata dalla sua morsa potrebbe rappresentare un momento di catarsi importante per Matt.