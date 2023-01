Indiana Jones 5: Steven Spielberg parla del suo grado di coinvolgimento nella lavorazione del film

Inizialmente Indiana Jones 5 – il cui titolo ufficiale, lo ricordiamo, è Indiana Jones e la Ruota del Destino – doveva ritrovare Steven Spielberg alla regia. Poi però, come noto, il filmmaker e la Lucasfilm hanno affidato il compito a James Mangold, il regista di Logan – The Wolverine e Walk the Line.

Nel corso di un’intervista che Steven Spielberg ha rilasciato a Deadline per commentare le sette nomination agli Oscar ricevute da The Fabelmans (Oscar 2023: tutte le nomination), il leggendario regista ha anche toccato, molto brevemente, la questione Indiana Jones 5 specificando se e quanto sia stato coinvolto nel processo realizzativo del blockbuster con Harrison Ford.

Spielberg ha spiegato di essere stato coinvolto a “livello periferico” aggiungendo di aver sostenuto l’assunzione di James Mangold alla guida del quinto episodio. Ha inoltre puntualizzato di averlo lasciato “libero di rendere la maggior parte delle decisioni creative”.

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Deadline