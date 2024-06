Nella versione originale di Inside Out 2, Amy Poehler torna a doppiare Gioia. In un’intervista con CB, l’attrice ha raccontato se è questa l’emozione che prova durante le sue performance in diretta televisiva al Saturday Night Live:

Quando si fa televisione dal vivo, per esempio al Saturday Night Live, ci sono sicuramente tante cose che accadono. Non direi che la gioia sia necessariamente al primo posto! Penso che ci sia molta ansia, molta paura. C’è molta voglia di fare le cose per bene. C’è molta aspettativa, sicuramente. E tu vuoi prenderle e fingere finché non ce la fai! Sono stata fortunata. Molte delle cose che faccio hanno un certo pathos. Quindi, puoi lavorare con quello che hai. So che in Parks and Recreation, per esempio, il mio personaggio doveva avere un sacco di grandi sentimenti e non erano sempre in questo alto registro di gioia. Ma non è facile quando devi entrare in una stanza e devi capire cosa fare e metterti alla prova. E a volte ti senti davvero scollegato da ciò che sei. E questo è il problema della gioia.

Vi ricordiamo che Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 19 giugno, e in anteprima nazionale in molte sale italiane già dal 18 giugno. Noi lo vedremo in anteprima ad Arcadia Cinema di Melzo!

