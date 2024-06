Parlando con Animation Magazine, il direttore della fotografia Adam Habib ha parlato dell’importanza di Ansia nel nuovo film Pixar e di come Diamanti Grezzi (Uncut Gems) con Adam Sandler abbia influenzato in maniera preponderante un aspetto dello stile visivo di Inside Out 2.

La fotografia traballante nel film con Sandler ha tradotto visivamente l’ansia presente nella storia. Habib e il team di animazione di Inside Out 2 hanno adattato questo approccio costruendo set statici durante la produzione, collocando successivamente i personaggi digitali all’interno di questi set. Una macchina da presa virtuale è stata poi inserita all’interno dei set e utilizzata come una macchina da presa live-action, manovrandola per sperimentare varie angolazioni e configurazioni dell’inquadratura.

Vi ricordiamo che Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 19 giugno.

