Flea, il bassista cofondatore dei Red Hot Chili Peppers, è stato reclutato nel 2015 per doppiare uno dei personaggi di Inside Out – il poliziotto Jake.

Il musicista è stato invitato alla premiere del secondo film e si è fatto prendere dall’entusiasmo sfoggiando qualche iconica posa e… qualche dito medio.

La rockstar ha in fatti posato per i fotografi presenti sul purple carpet della premiere mondiale di Inside Out 2, sequel del capolavoro animato Disney/Pixar, che si è tenuta all’El Capitan Theatre, a Los Angeles, sollevando entrambe le mani e facendo il dito medio a favore di camera.

Trovate la foto qui su Deadline.

Flea Gives The Finger At The 'Inside Out 2' Premiere Red Carpet https://t.co/Obsk6xUEgt — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 11, 2024

Vi ricordiamo che Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 19 giugno, e in anteprima nazionale in molte sale italiane già dal 18 giugno.

Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate