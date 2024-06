Inside Out 2 sta per uscire al cinema, sale quindi l’attesa per il sequel di uno dei film Pixar più amati dalla critica e dal pubblico. Riuscire a fare altrettanto bene con un seguito è difficile, anche se lo studio di animazione ha abituato bene il suo pubblico con film come Toy Story 2 e Alla Ricerca di Dory.

L’embargo è caduto, e a giudicare dalle recensioni internazionali sembra che Inside Out 2 sia riuscito a mantenere la promessa, pur con alcune riserve (come era prevedibile). Dopo le difficoltà di Lightyear (che è stato un flop al botteghino), la Pixar ha rialzato la testa l’anno scorso con Elemental e ora con questo attesissimo film intende sbancare il botteghino, possibilmente con il benestare della critica. Su RottenTomatoes attualmente il 92% delle recensioni è positivo, con un voto medio di 7.2/10 (su 114 recensioni), mentre su MetaCritic il voto medio è di 74/100. Insomma: una buona accoglienza, anche se non stellare.

Ma vediamo alcune delle recensioni.

BBC – “Diretto da Kelsey Mann, Inside Out 2 brilla per le sue verità adamantine sul complesso mestiere di essere un essere umano – specialmente un adolescente – ma rimane comunque un’avventura comica vivace e giocosa, con ancora più battute e giochi di parole rispetto a Inside Out.”

EW – “Inside Out 2 può sicuramente essere utilizzato dai genitori come strumento educativo se un bambino va nel panico prima di entrare in una nuova scuola o di affrontare una grande audizione. Ma nonostante l’animazione frenetica, una divertente presa in giro di Blue’s Clues e una tavolozza di colori che ricorda una scatola di cereali Trix esplosa, il film finisce per sembrare un po’ un compitino”

IndieWire – “Un altro film che concepisce la mente umana con la visione di un artista digitale e l’etica di un contabile aziendale; un film così spietatamente ‘relatable‘ che solo un chatbot potrebbe sperare di riconoscersi in esso.”

THR – “È l’equilibrio tra psicologia di base, concetti astratti e una commedia osservativa ispirata che rende questa storia di formazione un racconto affascinante e unico.”

Variety – “Inside Out 2 è una favola coinvolgente sul desiderio di integrarsi, di essere validati dalla Cultura Cool che, sempre più, è il nostro sigillo collettivo di approvazione e successo. E sebbene il film sia un incantevole viaggio animato dello spirito (preparatevi a vederlo salvare l’estate al botteghino), potrebbe anche essere la storia più dolorosamente percettiva sui dilemmi della prima adolescenza dai tempi di ‘Eighth Grade – Terza Media’.”

NYT – “I franchise spesso fanno leva sulla nostalgia, quindi è facile lasciarsi conquistare da Inside Out 2, che funziona principalmente perché il primo film è stato un grande successo. Il nuovo film si conforma all’etica e al modello inventivo dell’originale, al suo concept e al design visivo, rendendo i suoi piaceri piacevolmente familiari.”

TheWrap – “Kelsey Mann riesce a espandere quella che sembrava una storia completa nel film originale e a raccontarne una nuova e potente, e questo è impressionante e lodevole, anche se – come molti film Pixar – poi si perde nei dettagli.”

USA Today – “Il film originale ha adottato un approccio simile ma lo ha fatto meglio, e il sequel perde l’opportunità du approfondire le nuove emozioni. A parte Ansia, un antagonista Disney veramente ispirato, le nuove emozioni sembrano più personaggi secondari rispetto a Rabbia, Paura, Disgusto e Tristezza nel primo film.”

The Playlist – “Ciò che colpisce maggiormente di Inside Out 2, tuttavia, è come gli argomenti e i conflitti tra queste emozioni spesso sembrino rivolgersi direttamente agli adulti presenti nel pubblico.”

Screen Daily – “Inside Out 2 è più forte quando cattura l’essenza di come le nostre emozioni ci definiscono e, occasionalmente, ci portano fuori strada. Ma Mann non condanna mai nessuno dei sentimenti di Riley, riconoscendo che ciascuno ha il suo posto.”

Empire – “In questo decennio, i film della Pixar hanno avuto grandi idee che non sono riuscite a raggiungere il loro pieno potenziale. Questo è probabilmente il miglior film della Pixar dai tempi di Coco e il miglior sequel dai tempi di Toy Story 3.”

IGN – “Sebbene il suo nuovo caotico cast serva a uno scopo chiaro, Inside Out 2 è più metafora che significato. Spiega molto delle emozioni confuse associate alla pubertà, spesso in modi intelligenti, ma raramente permette di sentirle o viverle come faceva il suo predecessore.”

Washington Post – “Dal punto di vista del design, i personaggi di ‘Inside Out’ sono tra i lavori più grezzi della Pixar, con colori a blocchi e capelli rigidi come quelli di una creatura in una pubblicità televisiva per insetticidi. Proiettati sul grande schermo, sembrano ancora peggiori. Dal punto di vista narrativo, tuttavia, il ritratto di Gioia è splendidamente complesso.”

The Guardian – “La visione della crescita in Inside Out 2 non contiene nulla di potente o reale come la canzone ‘When She Loved Me’ di Toy Story 2, ma ci sono molti momenti divertenti, tra cui una fantastica dimostrazione di ciò che il sarcasmo adolescenziale e imbronciato fa alle placche tettoniche della tua geologia emotiva.”

Vi ricordiamo che Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 19 giugno, e in anteprima nazionale in molte sale italiane già dal 18 giugno. Noi lo vedremo in anteprima ad Arcadia Cinema di Melzo!

