Inside Out 2, in uscita il 19 giugno, riproporrà i personaggi che abbiamo amato nel primo film, come Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto e Paura, e alcune emozioni nuove. Riley infatti è cresciuta, sta affrontando l’adolescenza, e per questo in lei albergano anche Ansia, Imbarazzo, Invidia e Noia.

Racconta il regista del film, Kelsey Mann, cosa ha significato per lui realizzare un film sull’adolescenza e perché ritiene sia un progetto fantastico:

Avrei davvero voluto avere un film come questo quando stavo crescendo, perché so che a quell’età si passa attraverso molte difficoltà. E molte volte pensi che solo tu stia attraversando tutto ciò, che nessun altro lo stia vivendo. Sapevo che questa era una grande opportunità. Possiamo realizzare questo grande film, che viene distribuito in tutto il mondo, per dire a molte persone che non sono sole.

Continua:

Non ero sicuro che lo studio sarebbe stato in grado di fare un film come questo, ma le cose sono cambiate quando l’ho proposto a [il direttore creativo di Pixar] Pete Docter, che è un leader incredibile. Ha capito cosa volevo fare fin dall’inizio. Penso che sia incredibilmente coraggioso e audace ciò che siamo riusciti a mettere in circolazione nel mondo.

È innegabile che Ansia sia uno dei personaggi su cui il film si concentra di più, rendendola un’emozione con cui il pubblico riesce a interagire perfettamente. Afferma il regista:

Ci è voluto molto lavoro per ottenere l’atmosfera giusta. Ci sono molti dipartimenti coinvolti: il dipartimento di layout, che sono i nostri direttori della fotografia, e poi il dipartimento di illuminazione. Nell’animazione tutti devono lavorare insieme. Ci sono alcune scene in questo film che non riesco a credere che siamo riusciti a realizzare.

Conclude:

La ricerca ha anche davvero influenzato quel momento. Come si affronta un attacco di panico? E, come ti riprendi da quello. Toccare qualcosa e sentire la sensazione. Ascoltare e connettersi con i tuoi sensi. Molto di ciò che è stato inserito è stato ispirato dalla ricerca.

In italiano a prestare voce ad Ansia è Pilar Fogliati, mentre in lingua originale troviamo Maya Hawke.

