Inside Out 2 uscirà in Italia il 19 giugno. Seguito del film d’animazione vincitore del Premio Oscar nel 2015, la nuova pellicola è diretta da Kelsey Mann e prodotta da Mark Nielsen.

Racconta Nielsen cosa lo emozionava di più all’idea di lavorare a questo nuovo progetto:

Sono stato il produttore associato del primo film nove anni fa. L’ho adorato assolutamente, è stato uno dei momenti salienti della mia carriera. I film di Pete Docter sono stati i miei preferiti nel corso degli anni… non ditelo agli altri registi. Ho avuto la possibilità di lavorare con lui su Up, Monsters & Co. e Inside Out, tre dei suoi quattro progetti da regista, e questo è speciale – esplorare il mondo delle emozioni per personificarle. Quello che non ho ancora avuto la possibilità di fare è stato collaborare con Kelsey, che è stato un onore incredibile.

Aggiunge Mann cosa, secondo lui, aveva di geniale la nuova idea, perché valesse la pena fare un sequel:

All’inizio, ho fatto una lista di sequel che amo e di quelli che non mi piacciono. Perché mi piacciono questi e perché non mi piacciono quelli? Questi film hanno espanso il mondo e fatto cose nuove, aperto nuove porte, mentre quelli erano solo copie, ripetizioni, capisci cosa intendo? Riley sta attraversando cambiamenti nella sua mente, quindi avere quel cambiamento è davvero positivo per un sequel, e il fatto che la sede centrale stia per subire una demolizione per evolversi è davvero positivo per un sequel. C’è molta profondità emotiva che amiamo alla Pixar, ma possiamo divertirci molto con esso, fare molte battute e introdurre molti nuovi personaggi davvero divertenti.

Conclude Mann:

Si tratta di aprire nuove porte nel mondo che non sapevi esistessero, ma che erano proprio dietro l’angolo. Quelli sono i miei sequel preferiti. Quindi, volevo fare lo stesso con questo film. Voglio affrontare i ricordi, e i ricordi sono un ottimo esempio. Avete preso qualcosa di cui tutti noi siamo a conoscenza, ma gli avete dato un elemento visivo. Come appaiono? Come funzionano? Cos’è un ricordo fondamentale? Avete creato tutto questo e ora fa parte del nostro vocabolario. Volevamo espanderlo. Ricordo di aver parlato all’inizio della ricerca su cosa ci succede da adolescenti. Una grande parte di ciò che facciamo a quell’età è cominciare a sviluppare chi siamo come individui e iniziare a formare le nostre opinioni e, insieme a ciò, a determinare in cosa crediamo.

Inside Out 2 vede il ritorno delle vecchie emozioni che abbiamo conosciuto nel primo capitolo: Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto. Accanto a loro però ne troveremo di nuove: Ansia, Noia, Invidia e Imbarazzo.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate