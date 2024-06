Inside Out 2, atteso sequel della pellicola Pixar uscita nel 2015, si appresta a uscire nelle sale di tutto il mondo. Per l’occasione, il regista Kelsey Mann ha concesso un’intervista a CB, dove ha raccontato come si è sentito nel dover fare i conti con le alte aspettative per il film:

Nessuna pressione [ride]. [In verità], sentire la pressione alla Pixar non è una novità. È difficile fare grandi film. Ci vuole molto tempo e molta pressione. Ci sono molte aspettative, soprattutto per un film come Inside Out, che piace molto alla gente. Significa molto per molte persone al di fuori degli studios e anche all’interno degli studios!

Il fatto è che Pete Docter ha diretto il film originale quando era direttore creativo. Quando è venuto da me e mi ha detto: “Penso che ci sia il potenziale per farne un altro. Ma se non troviamo qualcosa che ci entusiasmi, non lo faremo“. Volevamo essere sicuri di fare un sequel per la giusta ragione.

Vi ricordiamo che Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 19 giugno, e in anteprima nazionale in molte sale italiane già dal 18 giugno. Noi lo vedremo in anteprima ad Arcadia Cinema di Melzo!

FONTE: CB

