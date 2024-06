Inside Out 2 inserisce alcune emozioni nuove nella testa dell’adolescente Riley: Ansia, Invidia, Imbarazzo e Noia. Altre, invece, non ce l’hanno fatta. Parliamo di alcune emozioni che sono state poi scartate dai creatori del film, come Vergogna e Senso di Colpa.

Intervistata da ComicBook, la sceneggiatrice Meg LeFauve ha parlato proprio di questi personaggi eliminati:

Penso che, a livello emotivo, abbiamo davvero cercato per un po’ di tempo di includere la Vergogna nel film, e il Senso di Colpa. La vergogna è più autocommiserazione, quella cosa che ti attacca. E abbiamo parlato con molti esperti al riguardo. La differenza con la vergogna è che non è davvero una cosa positiva per te perché riguarda solo l’attacco a te stesso. Mentre il senso di colpa riguarda l’assunzione di responsabilità ed è un comportamento, non chi sei.

Conclude:

Non ha mai veramente funzionato. E per questa versione, poiché avevamo davvero bisogno di concentrarci sull’Ansia, la trama iniziava a biforcarsi troppo. Era una cosa che abbiamo esplorato e che alla fine non abbiamo ritenuto fruttuosa.

Inside Out 2, diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, è disponibile al cinema dal 19 giugno.

