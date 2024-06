Intervista col vampiro, uscito nel 1994, aveva suscitato parecchie polemiche per la scelta di Tom Cruise nei panni di Lestat de Lioncourt. La stessa autrice del romanzo originale, Anne Rice, si era lamentata, salvo poi ripensarci e scusarsi personalmente con l’attore dopo aver visto il film.

Parlando con The Guardian il regista del film, Neil Jordan, riflette sulla scelta di Cruise e di come deve essere stato difficile per l’attore interpretare la parte nonostante le critiche:

Deve essere stato molto difficile per lui. Tutto il mondo ha detto: “Sei una pessima scelta”. È un grande attore. Se dice che può fare qualcosa, lo farà in un modo che sorprenderà la gente. Tom è diventato l’ultima vera star del cinema. È piuttosto strano.

Inizialmente la parte di Lestat era stata pensata per Daniel Day-Lewis che però rifiutò. Il regista si incontrò dunque un paio di volte con Cruise e lo ritenne perfetto per interpretare il vampiro. Alla fine anche i fan si ricredettero.

