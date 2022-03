Qualche giorno fa, siamo tornati a parlare di uno dei “fantasequel” più discussi degli ultimi quindici anni, ovvero quello di, il film di Francis Lawrence interpretato dauscito nel 2007 nelle sale ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Lo abbiamo fatto perché, a quanto pare, la Warner Bros produrrà effettivamente questo nuovo capitolo di Io sono leggenda che verrà interpretato ancora una volta da Will Smith. E non solo: insieme a lui ci sarà anche Michael B. Jordan, la star di Creed nonché antagonista di Black Panther nella pellicola dei Marvel Studios.

Will Smith ha parlato brevemente del progetto in un’intervista con Entertainment Tonight rivelando di aver cambiato idea circa la sua partecipazione al sequel di Io sono leggenda proprio dopo aver ascoltato l’idea per il film avuta da Michael B. Jordan.

È venuta fuori quest’idea. Chiaramente non ne posso ancora parlare. ma si basa su un concept molto, molto interessante e Michael B. Jordan ha fatto parte del processo di creazione di quest’idea. Era uno di quei film che volevo lasciare lì dove si trovavano, ma poi ho ascoltato questa idea. Che potrebbe funzionare. E che penso possiamo fare.

Attualmente, sono gli unici dettagli aggiuntivi che conosciamo su questo progetto di cui si parla già dal 2008, quando sembrava che la pre-produzione fosse lì lì per partire da un momento all’altro. Nel 2012, quando era ormai chiaro che Io sono leggenda 2 non si sarebbe fatto, Will Smith aveva appunto spiegato di aver abbandonato il progetto perché non aveva intenzione di diventare una sorta di “uomo dei sequel”.

