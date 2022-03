Deadline a dare la notizia in esclusiva: ildisi farà, verrà naturalmente prodotto dalla Warner Bros e vedrà per la prima volta insieme Will Smith, protagonista del campione d’incassi del 2007, e Michael B. Jordan.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul sequel di Io sono leggenda a eccezione del fatto che, come il primo, sarà sceneggiato da Akiva Goldsman e che sia Will Smith che Michael B. Jordan saranno coinvolti anche come produttori. I contratti fra le parti sono stati ultimati e, ancora, non ci sarebbe collegato alcun regista.

Uscito nel 2007 per la regia di Francis Lawrence e basato (con una lista ben nutrita di licenze narrative) sull’omonimo romanzo di Richard Matheson, Io sono leggenda si rivelò un ottimo successo per la Warner Bros. Costato circa 150 milioni, ne incassò poi circa 585. Della possibilità di vedere un sequel di Io sono leggenda si parla da anni e anni, ma, come spesso avviene a Hollywood e dintorni, per un motivo o per l’altro, nulla è stato mai concretamente fatto. Nel 2008 pareva che la pre-produzione del film fosse effettivamente cominciata e che si sarebbe trattato di un prequel e non di un seguito. Poi però, la nave non ha mai lasciato il porto. Nel 2012, lo stesso Will Smith aveva addirittura dichiarato di non essere più interessato al film. Parlando con la BBC si era così espresso:

La produzione sta lavorando al lungometraggio, non io. Non credo che parteciperò (…) Non desidero diventare “quello dei sequel”. Ho altri sei, sette anni in cui posso dedicarmi a pellicole più fisiche in cui devo correre e saltare, poi col tempo mi trasformerò in un “culone” per il resto della mia carriera. Un culone!

Qualche anno fa, commentando le notevoli differenze fra Io sono leggenda e il leggendario romanzo da cui era tratto, è stato lo stesso Francis Lawrence ad ammettere la pellicola avrebbe comunque incassato un sacco di quattrini anche se avesse adattato in modo più fedele l’opera letteraria (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa ne pensate dell’annuncio del sequel de Io sono leggenda? Sarà effettivamente la volta buona? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

