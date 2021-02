Alcune ore faha partecipato a un botta e risposta su Instagram a proposito di una varietà di argomenti. Il regista ha parlato, naturalmente, di, in arrivo ad agosto.

Sulla possibilità di tornare a lavorare con Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, il regista ha spiegato:

Io e Margot ne abbiamo discusso proprio l’altro giorno. Dovremo vedere cosa succederà!

Non è chiaro per il momento se il regista si stesse riferendo a un sequel del suo film o a un progetto di carattere completamente diverso.

Margot Robbie and James Gunn have been discussing a future Harley Quinn project 👀 pic.twitter.com/e5K4tQ5H7o — Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) February 23, 2021

Nella stessa sede ha inoltre confermato che Poison Ivy non comparirà nel film e che ha scelto John Cena come Peacemaker dopo aver visto l’attore e wrestler in Un disastro di ragazza.

The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn arriverà il 6 agosto 2021.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

