Dopo il successo e il premio Oscar alla migliore sceneggiatura non originale di American Fiction, la Universal Pictures ha acquisito i diritti di un altro romanzo di Percival Everett, James, ancora inedito in Italia.

Da THR apprendiamo che sarà Steven Spielberg a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo tramite la sua Amblin, mentre sono in corso delle trattative iniziali per avere Taika Waititi alla regia.

James rivisita in chiave contemporanea totalmente diversa uno dei capisaldi della letteratura americana – Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain (1884) – e lo fa tramite il punto di vista del personaggio di Jim, regalando uno sguardo inedito sul tema del razzismo.

James – La trama

Quando lo schiavo Jim per caso sente che sarà venduto a un uomo di New Orleans, e che verrà quindi separato dalla moglie e dalla figlia per sempre, decide di nascondersi nella vicina Jackson Island mentre mette a punto un piano. Nel frattempo, Huck Finn, che tempo addietro ha finto la sua morte per sfuggire al padre violento, ritorna in città. Inizia così il pericoloso viaggio in zattera lungo il fiume Mississippi verso l’inafferrabile – e fin troppo spesso inaffidabile – promessa degli Stati Liberi … e oltre.

