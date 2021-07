Abbiamo vistonei panni di Thomas e Martha Wayne qualche anno fa in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder.

E molte volte i due attori (soprattutto Jeffrey Dean Morgan) hanno parlato della possibilità di tornare in un cinecomic DC, magari in versioni alternative dei due personaggi sopracitati in una storia basata su Flashpoint. Nella run fumettistica infatti Thomas e Martha Wayne sopravvivono alla sparatoria di Joe Chill, che uccide solamente il giovane Bruce. Dopo quel fatto Thomas diventa Batman e Martha una versione alternativa di Joker.

E proprio a tal riguardo, parlando di recente con ComicBook.com, i due hanno parlato di questa possibilità: “Mi piacerebbe. Mi piacerebbe farlo. Che venga documentato. Entrambi vorremmo che ciò accadesse”. Ha dichiarato la Cohan.

Morgan ha poi aggiunto: “Io e Lauren ne abbiamo parlato per anni. Non si sa mai. Con l’universo DC non si sa mai, è tutto così complesso nello Snyder-verse”.

L’inizio delle riprese di The Flash è stato comunicato ad aprile da parte di Andy Muschietti con un post su Instagram con il quale ha anche condiviso il nuovo logo della pellicola. Lo trovate a questo link.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e – in teoria – quello di Michael Keaton.

Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. Nel curriculum del musicista troviamo anche il prossimo Mortal Kombat, Blade Runner 2049, Shazam!, Annabelle 2: la creazione e La cura dal benessere.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice anche di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

