Joker 2: BossLogic immagina due versioni del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix

Abbiamo da poco appreso che il cinecomic DC Joker 2, o meglio, Joker: Folie à deux, approderà nelle sale il 4 ottobre del 2024.

LEGGI – Joker 2 ha una data di uscita

Per l’occasione BossLogic ha voluto realizzare due fan art che immaginano due look del Clown principe del crimine interpretato da Joaquin Phoenix.

Trovate le fan art qua sotto:

La produzione di Joker 2 dovrebbe partire nel mese di dicembre; The Wrap aggiunge che, in base alle informazioni in suo possesso, una larga fetta della pellicola sarà ambientata presso il manicomio criminale di Arkham.

Il titolo scelto per Joker 2, Joker: Folie à deux, fa riferimento alla denominazione francese di una sindrome psichiatrica. Su Wikipedia possiamo leggere a tal proposito:

Il disturbo psicotico condiviso o folie à deux (letteralmente, “follia condivisa da due”) è una rara sindrome psichiatrica nella quale un sintomo di psicosi (spesso una convinzione delirante, di tipo paranoica) viene trasmessa da un individuo all’altro. La stessa sindrome condivisa da più di due persone può essere chiamata folie à trois, folie à quatre, folie à famille o anche folie à plusieurs (follia di molti). Il disturbo è stato scoperto nel 1877 dagli psichiatri francesi Ernest-Charles Lasègue e Jean-Pierre Falret; per questo motivo è anche conosciuta come sindrome di Lasègue-Falret.

Vi ricordiamo che Lady Gaga è in trattative per interpretare la parte di Harley Quinn: se l’ingresso dell’attrice/cantante verrà confermato, per Lady Gaga e Todd Phillips si tratterà di una sorta di reunion visto che proprio il regista figurava fra i produttori di A star is born.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Bosslogic