Proseguono le riprese di Joker 2, il sequel del film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga di cui, negli ultimi giorni, abbiamo visto svariati materiali fotografici leakati dai set in esterni (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

E sempre dalla lavorazione del film arrivano due nuove foto. La prima, che potete ammirare nel tweet qua sotto, è una foto segnaletica di Harley Quinn così come compare pubblicata sulla prima pagina di un giornale di Gotham City:

Nella seconda, vediamo delle persone intente a protestare reggendo cartelli tipo “Free Joker,” “Joker for Mayor”, “Joker for President” e, in uno, possiamo anche leggere “Harvey Dent is the Clown”, un chiaro riferimento al celebre procuratore distrettuale di Gotham City, nonché grande alleato di Batman, che, nella lore dei fumetti DC, viene poi sfigurato dal boss della mafia Sal Maroni diventando il villain Due Facce. Potete vedere lo scatto sulle pagine di Comic Book.

Nel cast di Joker 2 accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

