È da qualche mese che non abbiamo aggiornamenti di sorta su, il film che dovrebbe riunire il regista e sceneggiatore Todd Phillips e Joaquin Phoenix attore che, proprio grazie alla pellicola uscita nel 2019, ha vinto l’Oscar per il Miglior Attore.

Ricordiamo che la notizia relativa al fatto che il filmmaker aveva siglato un accordo con la Warner Bros per dare vita a Joker 2 risale allo scorso maggio. Era in realtà “sepolta” in un approfondimento fatto dall’Hollywood Reporter sugli avvocati più influenti fra quelli in attività ad Hollywood proprio nella parte relativa agli avvocati che seguono gli interessi di Todd Phillips (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora la ben nota newsletter di settore, The Ankler, riporta (via The Direct) delle indiscrezioni relative ai lavori per il sequel, indiscrezioni che non sono propriamente confortanti. Stando a quanto riportato, i lavori di Phillips sullo script di Joker 2 sarebbero rallentati. Non vengono forniti dettagli sulle cause di questi rallentamenti, ma, a quanto pare, il regista, che si occupa anche della sceneggiatura del film, non avrebbe consegnato alcuna bozza di script. The Ankler spiega anche che se, come da programma, le riprese partiranno nella prima parte del 2023, questo rallentamento non dovrebbe provocare troppi problemi (che potrebbero invece sopraggiungere nell’eventualità di un protrarsi della cosa).

Lo scorso ottobre, in un’intervista, Joaquin Phoenix si era così espresso circa la possibilità di tornare a vestire i panni di Arthur Fleck:

Devo dirti che non saprei. Dal momento in cui abbiamo girato il lungometraggio abbiamo cominciato a… Sai questa è una persona veramente interessante. Ci sono alcuni lati di lui che, in futuro, potremmo analizzare e indagare. Ma lo faremo davvero? Chi lo sa?

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Joker 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!