È un periodo di cambiamenti in seno alla Warner Bros dopo la fusione con Discovery e, in questa fase così fluida, la dirigenza dello studio starebbe attivamente parlando anche del seguito di, l’acclamata pellicola del 2019 diretta dae interpretata da Joaquin Phoenix.

D’altronde, parliamo di un cinecomic che è stato in grado di vincere premi di peso e d’incassare più di un miliardo di dollari al box-office a fronte di un budget compreso fra i 55 e i 70 milioni di dollari. Vi abbiamo già raccontato i piani di Warner Bros Discovery su Harry Potter e il fatto che il CEO David Zaslav potrebbe cercare di attirare a sé Kevin Feige, cosa, questa, che a quanto pare la Warner aveva già tentato di fare qualche anno fa (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nella newsletter di Matthew Belloni, Puck (via The Playlist), viene spiegato che, nell’ottica della costruzione della nuova Dc Comics, il regista di Joker Todd Phillips verrebbe tenuto in grandissima considerazione tanto che la dirigenza lo vorrebbe proprio come “advisor”, come consulente per le prossime pellicole del franchise. E non è tutto: viene anche riportato che il filmmaker sarebbe molto, molto vicino alla realizzazione di Joker 2.

L’ultimo aggiornamento sul progetto, risale alla fine di marzo. Al tempo si parlava di un rallentamento, da parte di Todd Phillips, del lavoro sulla sceneggiatura di Joker 2. Nel pezzo, che avevamo realizzato sulla base dell’indiscrezione arrivata da The Ankler8 altra newsletter decisamente affidabile, riportavamo anche che non si conoscevano ulteriori dettagli della questione e che, in teoria, il rallentamento non dovrebbe avere ripercussioni troppo gravi sulle riprese della pellicola (ECCO COSA C’È DA SAPERE).

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Joker 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!