Nel pezzo viene segnalato:

Fisher non era l’unica star di Justice League a essere scontenta. Le nostre fonti segnalano che Joss Whedon aveva avuto degli attriti con tutte le star della pellicola, incluso Jeremy Irons. E una delle protagoniste della pellicola è arrivata a segnalare le sue lamentele non solo alla dirigenza della divisione cinematografica dello studio, ma al presidente della Warner. Una fonte informata dei fatti spiega che Gal Gadot aveva più di un dubbio sulla versione revisionata della pellicola inclusi “alcuni problemi relativi al suo personaggio che era stato reso più aggressivo di quanto visto in Wonder Woman. Il suo desiderio era vederlo più omogeneo fra una pellicola e l’altra”. L’attrito maggiore c’è stato quando Joss Whedon ha obbligato Gal Gadot a registrare delle battute che a lei non piacevano minacciando l’attrice di danneggiare la sua carriera e screditando, fra le altre cose, anche la regista di Wonder Woman, Patty Jenkins. Se, da una parte, Ray Fisher si è rifiutato di discutere di quanto accaduto con Gal, un testimone della produzione che ha poi parlato con chi si è occupato d’investigare in merito al comportamento tenuto dal regista spiega che dopo uno scontro fra i due “Joss Whedon ha iniziato a vantarsi di aver avuto la meglio con Gal. Le aveva detto che lo scrittore era lui e che lei doveva starsene zitta e recitare le battute perché poteva farla sembrare incredibilmente stupida nel film”. Una fonte del magazine spiega che Gal Gadot e Patty Jenkins non si sono date per vinte e tutto è culminato in un meeting con l’allora presidente della Warner, Kevin Tsujihara. In una dichiarazione ufficiale, Gal Gadot afferma “Ho avuto i miei attriti con Joss Whedon e la Warner Bros li ha gestiti in maniera tempestiva”.