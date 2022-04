Sembra ormai assodato che la Sony, prima o poi, si metterà al lavoro su, il terzo (o quarto appunto, considerando l’originale del 1995) film della popolare saga anche se una delle dirette interessate dalla cosa,l’interprete di Ruby Roundhouse, ha ammesso di non sapere nulla circa lo stato dei lavori della pellicola.

I due nuovi film di Jumanji usciti, rispettivamente, nel 2017 e nel 2019 per la regia di Jake Kasdan, si sono rivelati una vera e propria miniera d’oro per la Sony raccogliendo: Benvenuti nella giungla ha incassato ben 962.5 milioni di dollari a livello globale, mentre il sequel, The next level, 800.

In un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter (via Screenrant) a margine della promozione del suo nuovo film, il thriller sci-fi Dual, Karen Gillan ha però ammesso di non sapere nulla circa i piani relativi al quarto capitolo del franchise:

Non so nulla. Penso che faremo un quarto film, ma la domanda è quando. È questa la risposta che nessuno sa ancora dare.

L’ultimo aggiornamento su Jumanji 4 risale all’inizio di gennaio ed era arrivato grazie ad alcune dichiarazioni di Hiram Garcia, il socio di Dwayne “The Rock” Johnson alla casa di produzione Seven Bucks. Al tempo, Garcia aveva spiegato che la priorità di The Rock e del regista Jake Kasdan è la commedia di Natale Red One, ma che poi, una volta archiviata la pratica, il team sarà pronto per concentrarsi su Jumanji 4. Film che, promette, sarà basato su una idea grandiosa (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

