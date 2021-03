Come è ormai saputo e risaputo, è statoa terminare le riprese di Justice League e solo “di recente” Zack e Deborah Snyder hanno potuto ultimare ladel cinecomic. Ed è anche saputo e risaputo cheè stato accusato più e più volte da parte di Ray Fisher , l’interprete di Cyborg, di comportamenti offensivi e non professionali tenuti sul set di Justice League. Accuse alle quali si sono aggiunte quelle di Charisma Carpenter , l’interprete di Cordelia in, che è tornata a parlare dell’atteggiamento tossico che il filmmaker aveva sul set della leggendaria serie TV. Voci che, in realtà, erano note da anni dal fandom più attento anche quando internet era decisamente meno presente di oggi, ma che hanno comunque causato una serie di testimonianze ulteriori da parte di Michelle Trachtenberg , la showrunner di Buffy Marti Noxon

In una nuova intervista rilasciata a Insider per la promozione della Snyder Cut, Deborah Snyder ha svelato, senza scendere in alcun modo nei dettagli dell’accaduto, che, durante la lavorazione di Justice League, aveva già avuto modo di riferire alla dirigenza della Warner di un incidente che vedeva coinvolto proprio Joss Whedon.

La produttrice ha innanzitutto spiegato che le varie dichiarazioni fatte nel corso dei mesi da parte di Ray Fisher non sono state una sorpresa per lei dato che, appunto, aveva avuto a che fare anche lei con delle segnalazioni di comportamenti inappropriati adottati da Joss Whedon aggiungendo:

Ero a conoscenza di un incidente avvenuto che avevo riferito allo studio giusto prima che il film uscisse. Avevo fatto sapere alle alte sfere che qualcuno si era rivolto a me per lamentarsi di Joss. Credo che la cosa sia stata risolta in una maniera soddisfacente per chi aveva fatto presente il tutto. Ma non posso aggiungere altro.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

La Snyder Cut sarà disponibile il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore.

Quanto siete incuriositi da questa Snyder Cut? Ditecelo nei commenti qua sotto!