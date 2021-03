In anticipo sui tempi rispetto alla data di apertura, sono emersi alcuni dettagli sulla mostra, a Dallas, in Texas.

La mostra esclusiva mostrerà foto e costumi dal film di Zack Snyder in arrivo il 18 marzo s HBO Max e presenterà anche tutti i piani originali del regista per i sequel del film.

Visto che le immagini sono trapelate prima del previsto, la Warner Bros. ha iniziato a farle rimuovere per violazione di copyright, ma intanto CBR ha fatto un sunto della storia delle altre parti della storia che Snyder avrebbe voluto raccontare.

Come già suggerito nella scena dei titoli di coda del film, Luthor avrebbe reclutato i cattivi dell’Universo DC con la Legione di destino raggruppando Dr. Poison, Black Manta e Ocean Master, assieme a Captain Cold e l’Enigmista che avrebbero fatto il loro debutto in The Flash e in The Batman.

L’Enigmista avrebbe risolto l’equazione dell’Anti-Vita prima di uccidersi davanti a Batman. Ocean Master e Black Manta avrebbero ucciso Aquaman ad Atlantide e Dr. Poison avrebbe fatto fuori Wonder Woman a Themyscira. Nel frattempo, Captain Cold avrebbe attaccato Flash a Central City e Cyborg sarebbe intervenuto, per poi finire con la parte bassa del corpo distrutta. Luthor, infine, sarebbe stato ucciso dalla vista calorifica di un Superman controllato da Darkseid.

Questi eventi sarebbero stati annullati una volta che Flash fosse tornato indietro nel tempo in Justice League 3.

Le foto sono ancora disponibili qui.

Des dessins préparatoires de la #JusticeLeague de Zack Snyder par Jim Lee ont été présentés lors de la "The Dreamscapes Of Zack Snyder's Justice League' Exhibition". On y découvre au passage ce qu'aurait donné la part.2 du film (2/3) pic.twitter.com/7mEjzPhP5H — Pop Patchwork (@PPatchwork) March 5, 2021

Cosa ne pensate dei piani originali di Snyder? Ditecelo nei commenti !

