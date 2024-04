Justin Lin con la sua casa di produzione Perfect Storm Entertainment realizzerà un film basato sulla vita di Michèle Mouton. La Perfect Storm ha deciso di produrre il biopic dopo aver visto un documentario, The Queen of Speed, basato proprio sulla storia della pilota, che ha vinto l’Emmy come miglior documentario sportivo nel 2022.

Il film seguirà Mouton nel suo percorso per diventare pilota di rally in un mondo tipicamente maschile fino a diventare l’unica donna ad aver vinto un campionato del mondo di rally.

I produttori del progetto includono Lin della Perfect Storm, Andrew Schneider e Sal Gatdula, oltre al Direttore Globale della Produzione Andy Holland e alla Direttrice Managing Jessica Sinclair per Drum Studios. Mouton e sua figlia, Jessie Johnsson-Lüthy, saranno produttrici esecutive.

Restate aggiornati seguendoci anche su TikTok!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate