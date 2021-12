Gli impegni stampa diper Matrix Resurrections, il film di Lana Wachowski in uscita domani negli Stati Uniti al cinema e in streaming su HBO Max, stanno regalando soddisfazioni.

Qualche giorno fa la star ha parlato di Cyberpunk 2077 e di sesso virtuale con il personaggio a cui ha prestato le fattezze nel titolo CD Projekt, più di recente ha discusso dello streaming di Matrix Resurrections su HBO Max e di come, al tempo, sia rimasto deluso da Star Wars – Episodio VI: Il ritorno dello Jedi.

In un nuovo intervento a Red Table Talk (via Consequence film), il talk show della sua collega Jada Pinkett Smith (anch’ella di ritorno nel quarto Matrix), Keanu Reeves ha raccontato di quando sua madre, la costumista Patricia Taylor, ha realizzato l’iconico costume da coniglietta indossato da Dolly Parton sulla copertina di ottobre del 1978 di Playboy.

Questa qua sotto per intenderci:

Keanu Reeves ha raccontato di essere finito a indossare quel costumino per Halloween:

Mia madre era una costume designer. Aveva fatto un po’ dei costumi di Dolly Parton, tra cui quello che una volta aveva indossato per una cover di Playboy e, per un motivo o per l’altro, non se lo era tenuto. Finì a casa nostra e nel mentre arriva Halloween. Ed ecco che mi metto le orecchiette e il bustino. Indossavo delle scarpe da ginnastica con le calze a rete e il cravattino a farfalla. Al tempo avevo dei capelli molto lunghi ed eccomi come Dolly Parton in versione coniglietta di Playboy.