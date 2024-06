Ospite del podcast Happy Sad Confused per promuovere Horizon, epica western da lui interpretata e diretta, Kevin Costner ha riflettuto sul target dei suoi film:

Faccio film per uomini. È quello che faccio. Ma non faccio un film se non ci sono personaggi femminili forti. È così che ho condotto la mia carriera. Credo sia per questo che ho un buon seguito. Ringrazio voi donne per aver trascinato qui i vostri uomini [nelle sala di registrazione]. Dopotutto si tratta di un western. Non riesco a concepire un film senza avere [donne forti],

Già Balla coi lupi presentava un personaggio tale, Alzata Con Pugno, una donna bianca adottata dalla tribù degli Sioux quando era una bambina. In Horizon le figure femminili sono poi molteplici: nel cast troviamo Sienna Miller, Jena Malone, Isabelle Fuhrman, Abbey Lee e Ella Hunt. Nelle scorse settimane, ospite del The Kelly Clarkson Show , il cineasta aveva spiegato perché il punto di vista femminile era così importante per la storia del suo ultimo lungometraggio:

C’è un’enorme quantità di donne in questo film. Hanno un ruolo così importante nel West e in quello che è successo. Spesso sono state portate là contro la loro volontà e con i loro figli con l’idea che ci fosse qualcosa di grande. Non c’era nulla là fuori, se non un gruppo di persone che viveva lì da migliaia di anni. Le donne sono state trascinate nelle circostanze più terribili e si sono adattate. E in qualche modo non si ritrovano nei western e in Horizon dominano.

Ricordiamo che il progetto di Horizon prevede la realizzazione di quattro film: al momento due sono stati realizzati, mentre sono in corso le riprese del terzo. Il Capitolo 1 arriverà al cinema dal 4 luglio, il capitolo 2 dal 15 agosto. Trovate tutte le informazioni su Horizon nella nostra scheda.

