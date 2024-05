Proiezione molto emozionante domenica sera al Festival di Cannes: alla fine di Horizon: An American Saga il regista Kevin Costner è infatti scoppiato in lacrime durante la standing ovation, mentre in sottofondo il pubblico applaudiva e cantava “Kevin! Kevin! Kevin!”

Costner, che ha già diretto i primi due film di un’epica in quattro parti, ha promesso di realizzare anche i prossimi due film:

Mi dispiace che abbiate dovuto applaudire così a lungo per farmi capire che avrei dovuto dire qualcosa! Siete davvero fantastici. È un momento fantastico, non solo per me ma anche per gli attori che sono venuti qui con me, per le persone che hanno creduto in me e che hanno continuato a lavorare. È un mestiere divertente, e sono felice di averlo trovato. Non c’è un posto simile a questo. Non dimenticherò mai questo momento, e non lo dimenticheranno i miei figli.