Kevin Costner è tornato a parlare della scommessa fatta con Horizon: An American Saga, l’epopea western in 4 parti – di cui due già pronte e con la terza la cui produzione è appena partita (ECCO I DETTAGLI) – in cui ha investito personalmente la bellezza di 38 milioni di dollari.

Parlando con Empire Magazine, Kevin Costner ha puntualizzato di non aver voluto lo streaming per Horizon dato che è fermamente convinto della forza esercitata dal “grande schermo”:

C’era qualcuno che mi ha detto: “Guarda, per favore non farlo per il cinema, facciamolo così (per lo streaming, ndr.)”. Ma sono contento di quello che sto facendo. Credo nell’esperienza del grande schermo. Credo anche in ciò che arriverà sulla tua televisione. Sai, personalmente non sono uno di quei tipi che si tiene da parte una director’s cut. Il fo**uto film che faccio e arriva al cinema è la director’s cut.

Poi parlando del “rischio” economico connesso a una produzione come questa, parzialmente autoprodotta, aggiunge:

Non sono uno sciocco, ma non ho paura. Possiederò questo film per il resto della mia vita. E sarà così anche per la mia famiglia. E i film sono molto più del loro weekend di apertura. Hanno un valore che si estende per tutta la loro vita, e io avrò questo film per tutta la mia vita. La gente lo troverà. E quando lo faranno, che sia durante il weekend di apertura o no, troveranno qualità. Troveranno una storia che vorranno rivivere o condividere con qualcuno. E questo, per me, è il potere di un film. La mia speranza è di recuperare questi soldi, ma sai una cosa, non mi dispererò se non succederà. Perderò alcune cose che magari avevo apprezzato, ma sono solo cose che avevo. Forse dovrei aggiungere che non voglio mai più dover fare qualcosa del genere. Ma non vivo la mia vita lasciandomi guidare dalla paura.