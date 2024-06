Wyatt Earp, biopic sul grande pistolero con Kevin Costner, uscì nelle sale statunitensi nel giugno del 1994, appena sei mesi dopo Tombstone, pellicola incentrata sullo stesso personaggio (qui interpretato da Kurt Russell). Una competizione da cui uscì nettamente vincitore quest’ultimo: 56 milioni di dollari d’incasso contro gli appena 25 del primo (peraltro costato il doppio). A distanza di trent’anni, Costner, anche co-produttore di Wyatt Earp, ha rivelato di essersi pentito di non aver posticipato il film.

Ecco le sue parole in un’intervista video con GQ:

Amo Wyatt, o semplicemente amo quel film. Siamo entrati in competizione con Tombstone. Un buon amico mi ha detto: “Possiamo rimandare questo film. Non vogliamo competere”. E io ho detto: Sono sicuro che questo sceneggiatore e questo regista vogliono fare questo film, lasciamoglielo fare”. E poi è iniziata questa specie di corsa allo spazio. E ho sempre rimpianto che ci fosse stata questa sorta di strana competizione, ed era un film divertente, Tombstone, ma è un peccato che sia andata così.

Potete vedere l’intervista completa nel video qui sotto:

Ricordiamo che attualmente Costner, come regista, produttore e protagonista, è alle prese con Horizon: an American Saga, saga western in quattro parti di cui finora due portate a compimento.

Il Capitolo 1, dopo la presentazione al Festival di Cannes (LEGGI LA RECENSIONE) arriverà al cinema il 28 giugno 2024, mentre il Capitolo 2 il 16 agosto 2024. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

