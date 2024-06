Horizon, epica western diretta e interpretata da Kevin Costner, ha riportato al centro della discussione la questione della rappresentazione dei nativi americani, per decenni ritratti come i “cattivi” che attaccano gli innocenti bianchi. All’inizio, il film sembra avvallare questa concezione, raccontando il massacro dell’insediamento di Horizon e il tentativo degli abitanti di respingere la brutalità degli Apache che lo attaccano. Ma man mano che la storia prosegue, ci si addentra maggiormente nelle vite dei nativi che affrontano le lotte interne alla loro gente in mezzo allo sconvolgimento che i coloni hanno portato nelle loro vite.

In un’intervista con EW per promuovere l’uscita nelle sale del primo capitolo della saga, il cineasta ha affrontato il tema, rivendicando:

Sono stanco che tutti cerchino di essere così delicati sulle cose. [I nativi americani] erano arrabbiati. Non mi sento in dovere di [fare da supporto morale per qualcuno]. “Oh mio Dio, ci risiamo. Gli indiani sono i cattivi“. Certo, non sono loro i cattivi. Ma se si vuole essere limitati, se la gente non è disposta a guardare come si svolge una cosa, non so cosa dire.

Non mi interessa imboccare il pubblico. La realtà è che c’era una tenda di troppo e gli [Apache] sono andati laggiù e hanno cercato di spazzare via i [coloni]. La loro rabbia è che non erano più in grado di cacciare. Devono andare a interagire con le tribù quando avevano già risolto da tempo queste questioni.