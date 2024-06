Kevin Costner e Whitney Houston hanno recitato insieme nel film di culto Guardia del corpo, uscito nel 1992, diventando da allora grandi amici. Ospite recentemente del podcast di Dax Shepard, l’attore ha raccontato un aneddoto sul discorso che tenne al funerale della popstar, scomparsa nel 2012 ad appena 48 anni.

Ecco le sue parole:

Avevo lavorato a questo discorso… e ho cercato di mettere insieme tutto quello che volevo dire e alla fine ho creato questo discorso. Qualcuno mi ha detto: “C’è la CNN, non gli dispiacerebbe se il tuo discorso fosse più breve perché ci sarà la pubblicità”. E io ho risposto: “Possono farne a meno. Possono mettere la pubblicità mentre parlo, non mi interessa”.

Costner alla fine parlò per ben 17 minuti, ma inizialmente era riluttante a farlo, venendo poi convinto da Dionne Warwick [cantante cugina di Houston]:

Sentivo che il peso su di lei si era spostato su di me. Cosa dirò di questa bambina? Sono tornato in quella chiesa a Newark ed era piena. L’atmosfera era elettrica. C’erano due band che suonavano, la chiesa era viva. Era come un’esplosione!