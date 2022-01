Lo stavo scrivendo per Affleck, Ben stava spiccando il volo, era stato ingaggiato per Armageddon. Era un fottuto gigante, aveva il corpo di un supereroe, sembrava una action figure grazie alla sua altezza, e aveva anche bei muscoli. Nella mia mente e nel mio cuore ci sono sempre stati lui e Michael Rooker [come Lex Luthor].

In una recente intervista con Yahoo! Entertainment è tornato a parlare del film diche stava scrivendo con in mentenei panni del figlio di Krypton. All’epoca la Warner Bros. stava sviluppando un film intitolato Superman Reborn, che Smith aveva definito “terribile”, perciò propose un film incentrato sulla serie a fumetti The Death of Superman. Smith voleva Affleck, mentre il produttore Jon Peters voleva Sean Penn:

[Jon Peters] un giorno mi disse: “Guarda negli occhi di Penn [in Dead Man Walking – Condannato a morte], ha uno sguardo tormentato, gli occhi di un assassino. Io gli risposi: “Amico mio, parliamo di Superman, la gente non la vede così”. Voleva rivisitarlo, voleva qualcosa di ruvido, di adulto, di violento. In sostanza voleva fare quello che poi ha fatto Zack Snyder.

Alla fine il testimone passò a Tim Burton che puntò tutto su Nicolas Cage, ma anche quel progetto non vide mai la luce.

