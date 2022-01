, la pellicola su Napoleone Bonaparte che Ridley Scott dirigerà per Apple, ha un nuovo titolo. Come riportato da Deadline , infatti, d’ora in avanti il film sarà noto più semplicemente come

Il titolo precedente si riferiva a una celebre frase di Bonaparte secondo cui “ogni soldato francese porta nella sua giberna il bastone di maresciallo” (in originale “There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag” anche se la frase più comune è “Every French soldier carries a marshal’s baton in his knapsack”)

La storia offrirà uno sguardo molto personale alle origini di Napoleone e alla sua ascesa a imperatore, il tutto raccontato attraverso la lente del suo rapporto con la moglie e unico vero amore Giuseppina. L’obiettivo è anche quello di mostrare le note battaglie, l’ambizione del leader e la sua straordinaria mente strategica.

Accanto a Joaquin Phoenix troviamo Vanessa Kirby, subentrata a Jodie Comer a causa dello slittamento delle riprese. Il suo ruolo sarà quello di Marie-Josèphe-Rose Tascher de La Pagerie, meglio nota come Giuseppina di Beauharnais, la prima moglie di Napoleone.

Le riprese dovrebbero esser partite il 17 gennaio.

