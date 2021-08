In occasione della presentazione della Warner Bros. alla CinemaCon è stato mostrato il primo trailer ufficiale di, il quarto film della saga diretto da Lana Wachowski di cui è stato peraltro svelato il titolo.

Questa la descrizione del trailer, che dovrebbe uscire nelle prossime settimane (data l’uscita del film fissata per dicembre):

Il trailer inizian nella San Francisco del prossimo futuro, con Thomas Anderson (Keanu Reeves) in terapia, che spiega al suo analista (Neil Patrick Harris): “Ho fatto dei sogni che non erano solo sogni. Sono pazzo?” “Non usiamo quella parola qui,” risponde l’uomo. Anderson si rende conto che qualcosa non quadra nel mondo in cui vive, ma non ha memoria di cosa sia Matrix. Più avanti, incontra una donna (Carrie-Anne Moss) in una caffetteria. Si stringono la mano, e sembra esserci qualcosa tra loro, ma chiaramente non si ricordano l’uno dell’altra (“Ci siamo mai incontrati?” chiede lei). Thomas passa le giornate prendendo delle medicine, delle pastiglie blu (in sottofondo sentiamo White Rabbit dei Jefferson Airplane), chiedendosi perché tutti nel suo mondo stiano incollati ai telefoni – si guarda intorno, in un ascensore, e nota di essere l’unico a non fissare lo smartphone.

A un certo punto, Thomas incontra un uomo (Yahya Abdul-Mateen II) che ricorda Morpheus (forse è una versione più giovane). Quest’uomo misterioso dà a Anderson una pillola rossa, e a questo punto vediamo delle scene in cui finalmente ha i suoi poteri e riesce a vedere Matrix per quello che è, e cioè una realtà falsa. Nelle scene vediamo momenti simili a film originali, come Neo che combatte l’uomo simile a Morpheus in un dojo, e un’immagine in cui Anderson si trova in una sorta di incubatrice. Inoltre vediamo Neo che si guarda nello specchio, vedendo una versione più anziana di se stesso. Neo sembra anche avere qualche nuovo potere: riesce a controllare un missile con la telecinesi evidando di essere colpito da esso.