La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, ecco la sceneggiatura del film di Guillermo del Toro

Slashfilm ha invece incontrato la scenografa Tamara Deverell che ha svelato una citazione a Mimic, il film horror fantascientifico del 1997, diretto da Guillermo del Toro:

Questa la sinossi ufficiale della pellicola prodotta da Searchlight Pictures:

In Nightmare Alley il carismatico ma sfortunato Stanton Carlisle (Bradley Cooper) conosce la chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e il suo ex marito mentalista Pete (David Strathairn) in un luna park itinerante. L’uomo utilizza le sue nuove conoscenze per truffare l’elite newyorkese degli anni ‘40. Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton organizza una truffa a un pericoloso magnate (Richard Jenkins) con l’aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) che però potrebbe essere la sua più formidabile rivale.