La fiera delle illusioni, dagli USA i primi dettagli sull’uscita online

La prossima settimana, il 27 gennaio per l’esattezza, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, il film di Guillermo del Toro con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Toni Collette, e Richard Jenkins, arriverà nei cinema dello stivale.

Il progetto è tratto dal libro di William Lindsay Gresham (1909-1962) intitolato Nightmare Alley, uno dei grandi noir americani degli anni Quaranta a lungo inedito in Italia e ora nelle librerie dello stivale grazie ai tipo di Sellerio editore.

Nella nota di Tommaso Pincio all’edizione italiana leggiamo:

Un capolavoro dimenticato, paragonato a romanzi come Furore di Steinbeck per la capacità di tradurre letterariamente le ombre della Grande Depressione, nero come pochi romanzi noir, anticipatore degli scrittori che più hanno scavato nei lati oscuri della condizione umana, da Jim Thompson a James Ellroy, Nightmare Alley è una riscoperta di prima grandezza. William Lindsay Gresham (1909-1962) vive una vita tormentata in cui cercherà di blandire i suoi demoni passando dal marxismo alla psicoanalisi, dalla fede cristiana agli alcolisti anonimi. Al successo di Nigthmare Alley (1946), seguirono un secondo romanzo Limbo Tower (1949), e una serie di saggi. Gresham è morto suicida a New York nel 1962.

La pellicola è prodotta dalla Searchlight, etichetta passata nelle mani della Disney con l’acquisizione della 20Th Century Fox ed è in realtà già uscita da più di un mese nei cinema americani. Motivo per cui cominciano già a emergere alcuni dettagli sulla release in streaming anche se, di fatto, il film è ancora inedito in Italia.

La fiera delle illusioni: quando arriverà in streaming?

Dall’America arrivano le prime informazioni sulla distribuzione in streaming della nuova fatica del regista premio Oscar per La forma dell’acqua (LEGGI LA RECENSIONE). Nello specifico sono giunte grazie a Collider (via Screenrant). Il sito è venuto a conoscenza del fatto che La fiera delle illusioni sarà disponibile in streaming per gli abbonati a Hulu e a HBO Max a partire dal primo febbraio. Il lungometraggio, anche se di fatto è della Disney, sarà anche sulla piattaforma della Warner per via di accordi già in essere fra le parti prima che la Casa di Topolino acquistasse la Fox. Facendo una botta di facili calcoli e tenendo conto del fatto che il film è uscito il 17 dicembre nei cinema statunitensi, vediamo che per La fiera delle illusioni verrà dunque rispettata una finestra di 45, come già accaduto per Free Guy e, più di recente, con The King’s Man. Però proprio come nel caso della pellicola di Matthew Vaughn, avremo a che fare con una release streaming non uniforme per tutti i mercati proprio perché nella maggior parte di essi o è uscito da poco oppure è ancora inedito, come in Italia appunto (ecco il calendario di release da IMDb). È lecito sospettare che se nello stivale La fiera delle illusioni sarà nei cinema a partire dal 27 gennaio, approderà poi su Disney+ intorno alla metà di marzo, allo scadere dei 45 giorni di finestra esclusiva cinematografica.

