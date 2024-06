Bloomerg ha dedicato un lungo speciale allo stato della Pixar, proponendo alcune riflessioni sui picchi raggiunti dallo studio con film come Alla ricerca di Nemo.

All’interno del pezzo si spiega che lo studio d’animazione confida molto nel successo di Inside Out 2, tant’è che ha garantito alla pellicola una finestra cinematografica esclusiva di almeno 100 giorni.

Per il resto, i risultati del film decideranno le sorti del calendario futuro dello studio. “Con un sequel, se proponi qualcosa che non lascia il segno, vieni punito” ha commentato Jim Morris, direttore generale e presidente della Pixar. “Dopo la crisi affrontata, Inside Out 2 sarà un ottimo banco di prova: queste cose funziona ancora o no?“.

Peter Docter, regista di Monsters & co, Up, Inside Out e Soul, ha poi aggiunto:

Il mondo è più affollato oggi. C’è così tanto materiale in giro ed è sempre più difficile sorprendere le persone. Ciò significa che dobbiamo lavorare ancora più sodo.

Tra i piani della Pixar ci sarebbe l’idea di rimettere mano a franchise di grande successo come Alla ricerca di Nemo e Gli incredibili, forse proprio con dei reboot.

Docter crede che ci sia un grande potenziale in Nemo visto che Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory hanno incassato in totale quasi 2 miliardi di dollari:

Quali sono le zone dell’oceano non ancora esplorate? L’oceano è un posto molto grande e credo che lì ci siano molte occasioni. Vediamo un po’ cosa abbocca all’amo… ahaha.

Vi ricordiamo che Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 19 giugno.

