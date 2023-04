Nel corso di un’intervista con SFX Magazine, Rob Marshall ha parlato di La Sirenetta, il film live action basato sull’omonimo classico d’animazione Disney, e nello specifico del ruolo di Ursula.

“È stato intimidatorio pensare a chi potesse interpretarla” ha spiegato. “Adoro il fatto che fosse ispirata a Divine [Harris Glenn Milstead], la fantastica star drag, era così originale e divertente“.

Ha poi aggiunto: “Ci siamo chiesti chi potesse apportare l’umorismo e la profondità giusti al personaggio, perché parliamo di un film live-action, e il personaggio non deve fare solo ridere, deve sembrare reale. Ci serviva qualcuno che cantasse davvero, che apportasse originalità e che fosse una donna di una certa presenza“.

Come noto, il ruolo è andato a Melissa McCarthy : “È un’attrice strepitosa, la gente se lo dimentica, pensano che faccia solo ridere. Questo personaggio è un personaggio ferito, e Melissa è riuscita a trovare la profondità giusta in aggiunta a tutti i suoi colori. Siamo partiti da Divine come ispirazione, […] poi Melissa è riuscita ad aggiungere la sua umanità“.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

