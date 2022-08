In un periodo alquanto burrascoso per la Warner, fra film cancellati, tagli di budget (e personale) e la ricerca di un Kevin Feige da mettere a capo dei progetti DC Comics, emergono dei dettagli sulla chiacchieratissima Snyder Cut, la versione di Justice League da quasi quattro ore di durata che è arrivata prima in streaming e poi in home video nella primavera del 2021.

In un nuovo approfondimento che Variety ha dedicato alla delicata situazione in cui si trova la Warner viene segnalato che in seno allo studio c’è chi ritiene un errore l’aver realizzato la Snyder Cut e l’aver accontentato i supporter del movimento #ReleasetheSnyderCut.

Nell’articolo possiamo leggere:

In sede privata, alcuni insider dello studio si sono lamentati del fatto che la “Zack Snyder’s Justice League” non si sarebbe dovuta fare. Al posto di far sì che l’incessante campagna online #ReleasetheSnyderCut si calmasse, il film da 4 ore di HBO Max non ha fatto altro che rafforzare e dare corda ai rumorosi sostenitori dello “Snyderverse” che si opponevano alla leadership della Warner in generale e della DC Comics in particolare.

Un gruppo difficile da conquistare, ma la DC deve dedicarsi al lavoro più utile del costruire quel tipo di franchise appassionanti che possono avere la possibilità di costruire quel genere di fanbase appassionata ed emozionata che può soffocare gli hater. Un lavoro che richiede pazienza, elemento spesso assente dalle dinamiche della Warner e della DC in cui la dirigenza della corporation ha continuamente messo in chiaro il desiderio di avere qualcosa in grado di rivaleggiare col Marvel Cinematic Universe senza riuscire a capire quanto sudore, sangue e lacrime vanno versati per creare un colosso come quello.