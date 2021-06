È passata quasi una settimana da quando è intervenuto su Twitter per dire la sua in merito a un argomento piuttosto delicato, ovvero della scena di sesso praòe frache gli autori della serie animata di Harley Quinn volevano inserire in una puntata nella produzione animata destinata a HBO Max.

Snyder aveva detto la sua pubblicando su Twitter una vignetta molto esplicita tra i due eroi della DC Comics, scrivendo “Canonico” (come risposta al fatto che la DC avrebbe censurato quella scena affermando che “gli eroi non fanno queste cose”).

Ebbene, è passata una settimana e la Warner Bros., proprietaria della DC Comics, ha fatto cancellare quell’immagine dal social network. La major ha inoltrato una richiesta formale di rimozione a Twitter, e ora al posto dell’immagine è presente la scritta “contenuto rimosso su richiesta del detentore dei diritti”. Rimane la scritta “Canon” sopra la foto censurata, una cosa decisamente ironica:

Nel nostro articolo dedicato alla vicenda, che trovate integralmente in questa pagina, avevamo riportato le parole di Justin Halpern, produttore esecutivo della serie tv:

È incredibilmente gratificante e liberatorio utilizzare personaggi che sono considerati cattivi perché hai molto più margine di manovra. Un perfetto esempio di ciò è in questa terza stagione di ‘Harley’ quando abbiamo avuto un momento in cui Batman stava per praticare del sesso orale su Catwoman. E la DC ci ha detto: ‘Non potete farlo. Non potete assolutamente farlo’. Ci hanno detto: ‘Gli eroi non lo fanno’. Quindi, abbiamo risposto: ‘State dicendo che gli eroi sono solo amanti egoisti?’ E loro: ‘No, è che vendiamo prodotti di consumo di questi eroi. È difficile vendere un giocattolo se anche Batman pratica del sesso orale’.

La vicenda era stata commentata, con un laconico LOL affidato a una IG Story, anche da Kaley Cuoco, che dà voce alla protagonista.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qua sotto!