è finalmente alle porte, con il conseguente incremento di film dell’orrore anche nel palinsesto della televisione generalista. È altresì vero, però, che mai come quest’anno il pubblico ha a disposizione una vasta schiera di servizi di streaming, pensati per offrire prodotti di qualità per tutti i gusti. Da fan di spettri, zombie e creature, non potevamo fare a meno di evidenziarvi i principali titoli da guardare nel corso della notte più inquietante dell’anno.

Partiamo con Netflix, la piattaforma di streaming per eccellenza. Negli ultimi anni, Netflix ha sfornato tra i migliori titoli horror disponibili sul mercato. Ci riferiamo ad opere come la splendida Hill House di Mike Flanagan. Una serie tv indimenticabile e caratterizzata da personaggi profondi e mai banali. Un successo parzialmente replicato con Bly Manor, una seconda stagione che vede quasi lo stesso cast interpretare personaggi del tutto nuovi in un’altra storia. Si tratta senza dubbio di una scelta molto interessante, che però non permette alla serie di raggiungere la qualità della prima iterazione del franchise antologico. Flanagan, nel frattempo, ha portato sul piccolo schermo anche Midnight Mass (LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE), un prodotto dannatamente profondo, in grado di trattare tematiche adulte con rara maestria. Insomma: per un Halloween di tutto rispetto su Netflix, le opere del regista americano sono il nostro principale consiglio.

Se siete interessati a opere più atipiche, invece, la scelta potrebbe ricadere su Ash vs. Evil Dead, Il Rituale, Squid Game, Scary Movie o la trilogia di Fear Street. Titoli che, per motivi differenti, sapranno intrattenervi con i loro personaggi assurdi, trame avvincenti e sangue (finto) a fiumi.

LEGGI ANCHE: Le notti horror di Netflix

Disney+, invece, ha pubblicato un simpatico recap dei principali contenuti a tema horror, perfetti da gustare tra una zucca e una caramella. Per i nostalgici, Hocus Pocus e Le avventure di Ichabod e Mr. Toad sono due film da non perdere per nessun motivo al mondo. Per i meno attaccati al passato, ecco che arrivano in aiuto gli speciali di Halloween dei Simpsons, la magnifica Gravity Falls o l’adrenalinica Gargoyles.

Il discorso cambia sensibilmente quando si accede a Star, la sezione dedicata alle produzioni più adulte. Il recente La Casa Oscura è un film che non dovete lasciarvi sfuggire, vista la bravura di Rebecca Hall e la tensione che il film di David Bruckner (il regista del succitato Il Rituale) sa causare. Ma non dobbiamo dimenticarci nemmeno di American Horror Story, di The Strain o dell’immortale Punto di Non Ritorno. Stanchi di atmosfere troppo pesanti, ma ancora interessati a saltare sulla poltrona? Beh, allora segnatevi Finché Morte non ci Separi e Fright Night – Il vampiro della porta accanto, pellicola con protagonista un magnetico Colin Farrell.

Amazon Prime Video punta su un mix di atmosfere oniriche e slasher di successo. Tra le novità principali troviamo senza dubbio Spiral – L’eredità di Saw, pellicola del 2021 con protagonista Chris Rock e seguito della celeberrima saga nata nel 2004. Meno recente, ma quasi del tutto sconosciuto, è invece The Voices, film con un Ryan Reynolds in grado di sentire le voci degli animali. Come questo possa diventare un horror, però, vi lasciamo il piacere di scoprirlo da soli. Spaventati dalle bambole? Dead Silence di James Wan (Insidious, The Conjuring) è quello che fa per voi. Un mix di ansia e colpi di scena che, nonostante siano passati 15 anni, ha ancora discreta presa sullo spettatore.

Tra le serie tv segnaliamo l’ottima The Terror, che vanta una prima stagione che sarebbe piaciuta davvero molto a un certo ideatore del mito di Cthulhu. Se siete amanti dell’horror, ma avete una scintilla di blasfemia nell’anima, Preacher è un’opera che dovete recuperare immediatamente. Nonostante le evidenti differenze rispetto al fumetto di Garth Ennis, la produzione AMC Network intrattiene, emoziona e, in certi momenti, persino disturba.

Potremmo continuare ore a citarvi film come Il Luogo delle Ombre, The Witch, L’Alba dei Morti Dementi, il primo Silent Hill, 28 Giorni Dopo o Quella Casa nel Bosco, ma il tempo è tiranno e la notte di Halloween non dura che poche ore.

NOW TV, nonostante il catalogo più ristretto dei suoi concorrenti, mette sul tavolo opere del calibro di Possession – L’Appartamento del Diavolo, Leatherface, La Vedova Winchester, Penny Dreadful e La Madre. Una vera chicca è però Il Colore venuto dallo Spazio, dove la scrittura di H.P. Lovecraft incontra un Nicholas Cage mai così disturbante e folle. Gretel e Hansel è invece un’interessante ricostruzione della celeberrima fiaba che, pur con qualche difetto, ci ha saputi conquistare grazie alla bravissima Sophia Lillis. Ci sentiamo di evidenziarvi anche il recente L’Uomo Invisibile, pellicola tanto intelligente quanto ben curata. Una piccola perla del panorama horror che ci ha fatti letteralmente innamorare con una scrittura intelligente e un sottotesto profondo e attuale.

Chiudiamo con Apple TV+, piattaforma dal catalogo molto ristretto, ma dai prodotti davvero di qualità. Prodotti che vanno dal recente Invasion al Servant di M. Night Shyamalan. Ah, e c’è pure Ted Lasso. Come dite?! Ted Lasso non è un titolo horror. Lo sappiamo, ma non possiamo evitare di parlare di Apple TV senza citare una delle opere più intelligenti, profonde e curate degli ultimi anni.

Come avete potuto leggere, la varietà di titoli presenti sul mercato è davvero sconfinata. Sia che preferiate i prodotti più teen di Netflix o che siate più vicini alle opere adulte di Amazon Prime Video, ormai tutti i cataloghi vantano una differenziazione davvero ampia.

E voi come trascorrerete la notte di Halloween? Avete già in cantiere qualche film da vedere con famiglia e amici, oppure i vostri piani sono ben diversi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le nostre pagine social. Se volete commentare la vostra serata insieme a noi, ci vediamo la prossima settimana sul canale Twitch di BadTasteItalia! Non mancate!