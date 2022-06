Oggi esce nei cinema italiani Lightyear – La vera storia di Buzz, il primo film della Pixar a tornare nei cinema che è anche una sorta di prequel / spin-off della saga di Toy Story, quella che, con l’uscita del primo film nell’ormai “remoto” 1995, ha lanciato lo studio al tempo di proprietà di Steve Jobs fra le realtà più rilevanti di Hollywood.

Ieri vi abbiamo fatto leggere la nostra recensione del film e una rassegna delle recensioni internazionali. Queste ultime sono state, in linea di massima, decisamente più tiepide rispetto alla nostra fra chi sostiene che Lightyear – La vera storia di Buzz sia poco avvincente e chi, come IndieWire, arriva persino a dire che il lungometraggio ha “l’energia di un progetto annunciato durante una riunione con gli azionisti”.

Sul popolare aggregatore Rotten Tomatoes, sono state prese in esame, attualmente, 97 recensioni del film che ha ottenuto una percentuale di recensioni positive pari all’81%. Un numero, questo, di tutto rispetto che, però, si pone sul gradino più basso delle percentuali ottenute dagli altri capitoli della saga.

I primi due Toy Story hanno infatti uno score del 100%, il terzo del 98% mentre il più recente, Toy Story 4, del 97%.

Detto ciò, sarà molto interessante valutare le performance commerciali di Lightyear che, lo ricordiamo, è il primo film della Pixar ad essere distribuito nei cinema dai tempi di Onward. Soul, Luca e Red sono infatti arrivati in esclusiva streaming su Disney Plus proprio per spingere la piattaforma della Casa di Topolino, una strategia, questa, che, come vi abbiamo raccontato nel corso dei mesi, ha creato non poco malcontento in seno alla Pixar.

Nel cast vocale originale del film troviamo Chris Evans, Keke Palmer, Taika Waititi, Dale Soules, Uzo Aduba, James Brolin, Peter Sohn, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr.

Cosa ne pensate e quanto attendete Lightyear – La vera storia di Buzz? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!