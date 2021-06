è uscito ormai da qualche giorno su Disney+: forse non tutti avranno notato, però, che il nuovo film dei Pixar Animation Studios ha una scena alla fine dei titoli di coda che si ricollega a un momento chiave della trama.

Nella scena, infatti, rivediamo lo zio Ugo negli abissi, proprio il luogo in cui i genitori volevano spedire Luca per placare il suo desiderio di andare in superficie.

Durante tutti i titoli di coda vediamo, attraverso una serie di illustrazioni e schizzi, alcuni momenti della vita di Luca, Alberto, Giulia e dei loro amici dopo i fatti del film. Alla fine, dopo gli ultimissimi loghi, lo schermo diventa nero e rimane una pallina luminosa che galleggia nel buio. A quel punto vediamo lo Zio Ugo (doppiato in inglese da Sacha Baron Cohen e in italiano da Paolo Marchese), un mostro marino traslucido mezzo sociopatico, con gli occhi indipendenti l’uno dall’altro e con un sorriso davvero inquietante. Nella scena in cui ci veniva presentato, durante il film, raccontava a Luca quanto fosse divertente vivere negli abissi perché basta tenere la bocca aperta per vederla riempita di pezzi di carcassa di balena che galleggiano.

Nella scena dopo i titoli di coda, Ugo parla senza sosta, fermandosi solo per inghiottire un pezzo di balena. A quel punto scopriamo che sta parlando nientemeno che con una “pecorella” di Luca, Giuseppe. Ecco cosa racconta Ugo:

Alcuni credono che io sia matto a vivere negli abissi, io invece credo che siano loro i matti. Non io, sono loro i matti, loro. È una bella vita, semplice, direi. Lontano dalla frenesia e da tutto ciò che è fonte di stress. Mmmm! Carcassa di balena! Vedrai, ti divertirai. Mi sentirai parlare. Ci sono volte in cui parlo ininterrottamente per… buone 12 ore. E tu che ascolti sei… fortunato! Bravo!

Ecco la sinossi ufficiale di Luca:

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua. Luca, disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dal 18 giugno per tutti gli abbonati, è una storia divertente ed emozionante che parla di amicizia, di crescita personale e racconta di due mostri marini adolescenti in un’estate che cambierà la loro vita. Il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar è diretto dal candidato all’Academy Award® Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3). Luca Argentero (Lorenzo Paguro) presta la propria voce nella versione italiana del film, insieme a Giacomo Gianniotti (Giacomo), Marina Massironi (Signora Marsigliese) e Saverio Raimondo (Ercole Visconti), che sono anche tra i doppiatori della versione originale. Tra i camei presenti nel film quello di Alberto, il migliore amico d’infanzia del regista Enrico Casarosa (pescatore – nella versione originale del film, questo personaggio è doppiato da Enrico Casarosa), e degli influencer Luciano Spinelli e Nick Pescetto (contadini di mare).

