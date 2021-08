, il film dei Pixar Animation Studios uscito su Disney+ a giugno, arriverà nei cinema cinesi il 20 agosto. È il primo film hollywoodiano ad arrivare nel ricco mercato cinese dal mese di giugno: è una buona notizia per le major americane che aspettano da tempo di far uscire i propri titol, anche e soprattutto per la Disney che aveva ricevuto il visto per la distribuzione dida diversi mesi ma non ha ancora avuto l’ok per fissare una data.

Al momento in Cina il 30% circa dei cinema è chiuso a causa del Covid, mentre nelle zone a basso rischio le sale hanno una capienza al 75%. Alcuni blockbuster locali, come The Battle at Lake Changjin, sono stati rinviati di qualche settimana per questo motivo. La Disney, per contro, avrà solo una settimana per attivare la campagna marketing di Luca, il che non lascia presagire incassi stratosferici, ma c’è di buono che stavolta il film potrà uscire di venerdì e non di domenica come accaduto a Crudelia a giugno.

Va ricordato che in Cina non esiste Disney+, e quindi è uno dei paesi in cui il film Pixar può uscire in prima visione in sala. Finora nei territori in cui è uscito al cinema ha incassato circa 30 milioni di dollari.

La speranza degli studios di Hollywood è che questo sia il preludio di una riapertura ai prodotti stranieri dopo mesi di chiusura dovuta anche e soprattutto alle celebrazioni del centenario del partito comunista cinese, che hanno spinto il governo a favorire l’uscita in sala di film patriottici (con risultati deludenti al botteghino). Oltre a Black Widow, che ha visto una grande diffusione in versione pirata, rimangono indietro film come Space Jam 2 e Jungle Cruise. L’ultimo film hollywoodiano uscito in Cina è stato Peter Rabbit 2 a metà giugno.

Fonte: Deadline