M3GAN: Ecco Jason Blum vestito come la terrificante bambola alla premiere del film

Nelle ore scorse si è tenuta a Los Angeles la premiere di M3GAN, il nuovo film horror firmato dalla Blumhouse di Jason Blum e dalla Atomic Monster diretto da Gerard Johnstone, scritto da Akela Cooper basato su una storia di Cooper e di James Wan.

E per celebrare la presentazione del film, Jason Blum ha deciso di palesarsi sul red carpet con una mise decisamente a tema: il produttore, così come testimoniato da James Wan sui suoi social, era vestito proprio come la bambola M3GAN.

Ecco, qua sotto, gli scatti proposti da James Wan su Facebook:

Dopo questo stunt, Jason Blum ha svelato via Twitter di aver avuto qualche problema con la rimozione del mascara del “cosplay” di M3GAN:

Im so excited for break. And I can’t get this darn mascara off. pic.twitter.com/hAyvVvvEYj

È più di una semplice bambola. Fa parte della famiglia.

Dalle menti più prolifiche dell’horror – James Wan, il regista dei franchise Saw, Insidious e The Conjuring, e Blumhouse, il produttore dei film Halloween, The Black Phone e The Invisible Man – arriva un nuovo volto del terrore.

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.

Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.